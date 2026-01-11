SignauxSections
Emanuele Castellani Perelli

CepTrading

Emanuele Castellani Perelli
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
FTMO-Server3
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
204
Bénéfice trades:
120 (58.82%)
Perte trades:
84 (41.18%)
Meilleure transaction:
375.70 USD
Pire transaction:
-3 104.98 USD
Bénéfice brut:
3 575.90 USD (411 243 pips)
Perte brute:
-6 076.46 USD (692 553 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (111.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
392.80 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
47.95%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
218
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.65
Longs trades:
89 (43.63%)
Courts trades:
115 (56.37%)
Facteur de profit:
0.59
Rendement attendu:
-12.26 USD
Bénéfice moyen:
29.80 USD
Perte moyenne:
-72.34 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-1 031.87 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 111.14 USD (3)
Croissance mensuelle:
-2.50%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 837.43 USD
Maximal:
3 852.08 USD (3.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
1.16% (1 126.56 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 80
EURUSD 40
GBPUSD 30
USDJPY 23
USDCHF 12
EURNZD 10
NZDUSD 3
XAUUSD 2
XPTUSD 2
XAGUSD 1
US30.cash 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -943
EURUSD 344
GBPUSD 379
USDJPY 234
USDCHF 22
EURNZD 322
NZDUSD -133
XAUUSD 78
XPTUSD 28
XAGUSD 273
US30.cash -3.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -59K
EURUSD 559
GBPUSD 112
USDJPY 537
USDCHF 92
EURNZD -50
NZDUSD -249
XAUUSD 789
XPTUSD 291
XAGUSD 546
US30.cash -16K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +375.70 USD
Pire transaction: -3 105 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +111.09 USD
Perte consécutive maximale: -1 031.87 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2026.01.11 01:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.11 01:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.10 23:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.10 23:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 23:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
