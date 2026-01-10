- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
152
Kârla kapanan işlemler:
79 (51.97%)
Zararla kapanan işlemler:
73 (48.03%)
En iyi işlem:
471.14 USD
En kötü işlem:
-157.11 USD
Brüt kâr:
5 797.31 USD (129 899 pips)
Brüt zarar:
-4 490.33 USD (85 363 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (465.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
643.81 USD (3)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
1.03
Alış işlemleri:
118 (77.63%)
Satış işlemleri:
34 (22.37%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
8.60 USD
Ortalama kâr:
73.38 USD
Ortalama zarar:
-61.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-221.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-332.45 USD (5)
Aylık büyüme:
1.41%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
98.94 USD
Maksimum:
1 269.40 USD (1.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.26% (1 270.35 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NDX
|101
|XAUUSD
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NDX
|520
|XAUUSD
|787
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NDX
|13K
|XAUUSD
|31K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +471.14 USD
En kötü işlem: -157 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +465.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -221.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.52 × 230
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.36 × 936
İnceleme yok