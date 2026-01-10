SinyallerBölümler
Juan Sebastian Serna Bedoya

AxtralQuant TechValidation04

Juan Sebastian Serna Bedoya
0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 1%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
152
Kârla kapanan işlemler:
79 (51.97%)
Zararla kapanan işlemler:
73 (48.03%)
En iyi işlem:
471.14 USD
En kötü işlem:
-157.11 USD
Brüt kâr:
5 797.31 USD (129 899 pips)
Brüt zarar:
-4 490.33 USD (85 363 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (465.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
643.81 USD (3)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
1.03
Alış işlemleri:
118 (77.63%)
Satış işlemleri:
34 (22.37%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
8.60 USD
Ortalama kâr:
73.38 USD
Ortalama zarar:
-61.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-221.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-332.45 USD (5)
Aylık büyüme:
1.41%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
98.94 USD
Maksimum:
1 269.40 USD (1.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.26% (1 270.35 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NDX 101
XAUUSD 51
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NDX 520
XAUUSD 787
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NDX 13K
XAUUSD 31K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +471.14 USD
En kötü işlem: -157 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +465.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -221.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.52 × 230
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
Weltrade-Real
7.36 × 936
2 daha fazla...
İnceleme yok
2026.01.10 17:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.10 17:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
