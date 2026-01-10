- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
152
盈利交易:
79 (51.97%)
亏损交易:
73 (48.03%)
最好交易:
471.14 USD
最差交易:
-157.11 USD
毛利:
5 797.31 USD (129 899 pips)
毛利亏损:
-4 490.33 USD (85 363 pips)
最大连续赢利:
8 (465.52 USD)
最大连续盈利:
643.81 USD (3)
夏普比率:
0.09
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
24 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
9 小时
采收率:
1.03
长期交易:
118 (77.63%)
短期交易:
34 (22.37%)
利润因子:
1.29
预期回报:
8.60 USD
平均利润:
73.38 USD
平均损失:
-61.51 USD
最大连续失误:
6 (-221.74 USD)
最大连续亏损:
-332.45 USD (5)
每月增长:
1.41%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
98.94 USD
最大值:
1 269.40 USD (1.25%)
相对跌幅:
结余:
1.26% (1 270.35 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NDX
|101
|XAUUSD
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NDX
|520
|XAUUSD
|787
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NDX
|13K
|XAUUSD
|31K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +471.14 USD
最差交易: -157 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +465.52 USD
最大连续亏损: -221.74 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.52 × 230
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.36 × 936
