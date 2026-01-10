СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / AxtralQuant TechValidation04
Juan Sebastian Serna Bedoya

AxtralQuant TechValidation04

Juan Sebastian Serna Bedoya
0 отзывов
9 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 1%
Darwinex-Live
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
152
Прибыльных трейдов:
79 (51.97%)
Убыточных трейдов:
73 (48.03%)
Лучший трейд:
471.14 USD
Худший трейд:
-157.11 USD
Общая прибыль:
5 797.31 USD (129 899 pips)
Общий убыток:
-4 490.33 USD (85 363 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (465.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
643.81 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
1.03
Длинных трейдов:
118 (77.63%)
Коротких трейдов:
34 (22.37%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
8.60 USD
Средняя прибыль:
73.38 USD
Средний убыток:
-61.51 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-221.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-332.45 USD (5)
Прирост в месяц:
1.41%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
98.94 USD
Максимальная:
1 269.40 USD (1.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.26% (1 270.35 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NDX 101
XAUUSD 51
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NDX 520
XAUUSD 787
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NDX 13K
XAUUSD 31K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +471.14 USD
Худший трейд: -157 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +465.52 USD
Макс. убыток в серии: -221.74 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.52 × 230
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
Weltrade-Real
7.36 × 936
еще 2...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.10 17:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.10 17:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика