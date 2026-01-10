- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
152
Прибыльных трейдов:
79 (51.97%)
Убыточных трейдов:
73 (48.03%)
Лучший трейд:
471.14 USD
Худший трейд:
-157.11 USD
Общая прибыль:
5 797.31 USD (129 899 pips)
Общий убыток:
-4 490.33 USD (85 363 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (465.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
643.81 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
1.03
Длинных трейдов:
118 (77.63%)
Коротких трейдов:
34 (22.37%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
8.60 USD
Средняя прибыль:
73.38 USD
Средний убыток:
-61.51 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-221.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-332.45 USD (5)
Прирост в месяц:
1.41%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
98.94 USD
Максимальная:
1 269.40 USD (1.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.26% (1 270.35 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NDX
|101
|XAUUSD
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NDX
|520
|XAUUSD
|787
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NDX
|13K
|XAUUSD
|31K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +471.14 USD
Худший трейд: -157 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +465.52 USD
Макс. убыток в серии: -221.74 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.52 × 230
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.36 × 936
