Juan Sebastian Serna Bedoya

AxtralQuant TechValidation04

0 comentarios
9 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 1%
Darwinex-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
152
Transacciones Rentables:
79 (51.97%)
Transacciones Irrentables:
73 (48.03%)
Mejor transacción:
471.14 USD
Peor transacción:
-157.11 USD
Beneficio Bruto:
5 797.31 USD (129 899 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 490.33 USD (85 363 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (465.52 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
643.81 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
1.03
Transacciones Largas:
118 (77.63%)
Transacciones Cortas:
34 (22.37%)
Factor de Beneficio:
1.29
Beneficio Esperado:
8.60 USD
Beneficio medio:
73.38 USD
Pérdidas medias:
-61.51 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-221.74 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-332.45 USD (5)
Crecimiento al mes:
1.41%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
98.94 USD
Máxima:
1 269.40 USD (1.25%)
Reducción relativa:
De balance:
1.26% (1 270.35 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NDX 101
XAUUSD 51
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NDX 520
XAUUSD 787
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NDX 13K
XAUUSD 31K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.52 × 230
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
Weltrade-Real
7.36 × 936
No hay comentarios
2026.01.10 17:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.10 17:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
