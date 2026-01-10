- Incremento
Total de Trades:
152
Transacciones Rentables:
79 (51.97%)
Transacciones Irrentables:
73 (48.03%)
Mejor transacción:
471.14 USD
Peor transacción:
-157.11 USD
Beneficio Bruto:
5 797.31 USD (129 899 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 490.33 USD (85 363 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (465.52 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
643.81 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
1.03
Transacciones Largas:
118 (77.63%)
Transacciones Cortas:
34 (22.37%)
Factor de Beneficio:
1.29
Beneficio Esperado:
8.60 USD
Beneficio medio:
73.38 USD
Pérdidas medias:
-61.51 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-221.74 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-332.45 USD (5)
Crecimiento al mes:
1.41%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
98.94 USD
Máxima:
1 269.40 USD (1.25%)
Reducción relativa:
De balance:
1.26% (1 270.35 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NDX
|101
|XAUUSD
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NDX
|520
|XAUUSD
|787
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NDX
|13K
|XAUUSD
|31K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +471.14 USD
Peor transacción: -157 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +465.52 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -221.74 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.52 × 230
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.36 × 936
otros 2...
