트레이드:
152
이익 거래:
79 (51.97%)
손실 거래:
73 (48.03%)
최고의 거래:
471.14 USD
최악의 거래:
-157.11 USD
총 수익:
5 797.31 USD (129 899 pips)
총 손실:
-4 490.33 USD (85 363 pips)
연속 최대 이익:
8 (465.52 USD)
연속 최대 이익:
643.81 USD (3)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
1.03
롱(주식매수):
118 (77.63%)
숏(주식차입매도):
34 (22.37%)
수익 요인:
1.29
기대수익:
8.60 USD
평균 이익:
73.38 USD
평균 손실:
-61.51 USD
연속 최대 손실:
6 (-221.74 USD)
연속 최대 손실:
-332.45 USD (5)
월별 성장률:
1.41%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
98.94 USD
최대한의:
1 269.40 USD (1.25%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.26% (1 270.35 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NDX
|101
|XAUUSD
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NDX
|520
|XAUUSD
|787
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NDX
|13K
|XAUUSD
|31K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
최고의 거래: +471.14 USD
최악의 거래: -157 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +465.52 USD
연속 최대 손실: -221.74 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.52 × 230
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.36 × 936
