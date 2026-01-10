- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
152
Gewinntrades:
79 (51.97%)
Verlusttrades:
73 (48.03%)
Bester Trade:
471.14 USD
Schlechtester Trade:
-157.11 USD
Bruttoprofit:
5 797.31 USD (129 899 pips)
Bruttoverlust:
-4 490.33 USD (85 363 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (465.52 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
643.81 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
1.03
Long-Positionen:
118 (77.63%)
Short-Positionen:
34 (22.37%)
Profit-Faktor:
1.29
Mathematische Gewinnerwartung:
8.60 USD
Durchschnittlicher Profit:
73.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-61.51 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-221.74 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-332.45 USD (5)
Wachstum pro Monat :
1.41%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
98.94 USD
Maximaler:
1 269.40 USD (1.25%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.26% (1 270.35 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NDX
|101
|XAUUSD
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NDX
|520
|XAUUSD
|787
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NDX
|13K
|XAUUSD
|31K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +471.14 USD
Schlechtester Trade: -157 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +465.52 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -221.74 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.52 × 230
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.36 × 936
