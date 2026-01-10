SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / AxtralQuant TechValidation04
Juan Sebastian Serna Bedoya

AxtralQuant TechValidation04

Juan Sebastian Serna Bedoya
0 Bewertungen
9 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 1%
Darwinex-Live
1:200
Trades insgesamt:
152
Gewinntrades:
79 (51.97%)
Verlusttrades:
73 (48.03%)
Bester Trade:
471.14 USD
Schlechtester Trade:
-157.11 USD
Bruttoprofit:
5 797.31 USD (129 899 pips)
Bruttoverlust:
-4 490.33 USD (85 363 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (465.52 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
643.81 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
1.03
Long-Positionen:
118 (77.63%)
Short-Positionen:
34 (22.37%)
Profit-Faktor:
1.29
Mathematische Gewinnerwartung:
8.60 USD
Durchschnittlicher Profit:
73.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-61.51 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-221.74 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-332.45 USD (5)
Wachstum pro Monat :
1.41%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
98.94 USD
Maximaler:
1 269.40 USD (1.25%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.26% (1 270.35 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NDX 101
XAUUSD 51
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NDX 520
XAUUSD 787
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NDX 13K
XAUUSD 31K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Bester Trade: +471.14 USD
Schlechtester Trade: -157 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +465.52 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -221.74 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.52 × 230
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
Weltrade-Real
7.36 × 936
noch 2 ...
2026.01.10 17:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.10 17:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
