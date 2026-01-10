SignauxSections
Juan Sebastian Serna Bedoya

AxtralQuant TechValidation04

Juan Sebastian Serna Bedoya
0 avis
9 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 1%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
152
Bénéfice trades:
79 (51.97%)
Perte trades:
73 (48.03%)
Meilleure transaction:
471.14 USD
Pire transaction:
-157.11 USD
Bénéfice brut:
5 797.31 USD (129 899 pips)
Perte brute:
-4 490.33 USD (85 363 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (465.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
643.81 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
1.03
Longs trades:
118 (77.63%)
Courts trades:
34 (22.37%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
8.60 USD
Bénéfice moyen:
73.38 USD
Perte moyenne:
-61.51 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-221.74 USD)
Perte consécutive maximale:
-332.45 USD (5)
Croissance mensuelle:
1.41%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
98.94 USD
Maximal:
1 269.40 USD (1.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.26% (1 270.35 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NDX 101
XAUUSD 51
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NDX 520
XAUUSD 787
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NDX 13K
XAUUSD 31K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +471.14 USD
Pire transaction: -157 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +465.52 USD
Perte consécutive maximale: -221.74 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.52 × 230
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
Weltrade-Real
7.36 × 936
2 plus...
Aucun avis
2026.01.10 17:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.10 17:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
