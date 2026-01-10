- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
152
Profit Trade:
79 (51.97%)
Loss Trade:
73 (48.03%)
Best Trade:
471.14 USD
Worst Trade:
-157.11 USD
Profitto lordo:
5 797.31 USD (129 899 pips)
Perdita lorda:
-4 490.33 USD (85 363 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (465.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
643.81 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.03
Long Trade:
118 (77.63%)
Short Trade:
34 (22.37%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
8.60 USD
Profitto medio:
73.38 USD
Perdita media:
-61.51 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-221.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-332.45 USD (5)
Crescita mensile:
1.41%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
98.94 USD
Massimale:
1 269.40 USD (1.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.26% (1 270.35 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NDX
|101
|XAUUSD
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NDX
|520
|XAUUSD
|787
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NDX
|13K
|XAUUSD
|31K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +471.14 USD
Worst Trade: -157 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +465.52 USD
Massima perdita consecutiva: -221.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.52 × 230
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.36 × 936
2 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni