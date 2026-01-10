SegnaliSezioni
AxtralQuant TechValidation04

0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 1%
Darwinex-Live
1:200
Trade:
152
Profit Trade:
79 (51.97%)
Loss Trade:
73 (48.03%)
Best Trade:
471.14 USD
Worst Trade:
-157.11 USD
Profitto lordo:
5 797.31 USD (129 899 pips)
Perdita lorda:
-4 490.33 USD (85 363 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (465.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
643.81 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.03
Long Trade:
118 (77.63%)
Short Trade:
34 (22.37%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
8.60 USD
Profitto medio:
73.38 USD
Perdita media:
-61.51 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-221.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-332.45 USD (5)
Crescita mensile:
1.41%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
98.94 USD
Massimale:
1 269.40 USD (1.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.26% (1 270.35 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NDX 101
XAUUSD 51
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NDX 520
XAUUSD 787
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NDX 13K
XAUUSD 31K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.52 × 230
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
Weltrade-Real
7.36 × 936
Non ci sono recensioni
2026.01.10 17:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.10 17:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
