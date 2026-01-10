- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
152
利益トレード:
79 (51.97%)
損失トレード:
73 (48.03%)
ベストトレード:
471.14 USD
最悪のトレード:
-157.11 USD
総利益:
5 797.31 USD (129 899 pips)
総損失:
-4 490.33 USD (85 363 pips)
最大連続の勝ち:
8 (465.52 USD)
最大連続利益:
643.81 USD (3)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
1.03
長いトレード:
118 (77.63%)
短いトレード:
34 (22.37%)
プロフィットファクター:
1.29
期待されたペイオフ:
8.60 USD
平均利益:
73.38 USD
平均損失:
-61.51 USD
最大連続の負け:
6 (-221.74 USD)
最大連続損失:
-332.45 USD (5)
月間成長:
1.41%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
98.94 USD
最大の:
1 269.40 USD (1.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.26% (1 270.35 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NDX
|101
|XAUUSD
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NDX
|520
|XAUUSD
|787
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NDX
|13K
|XAUUSD
|31K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +471.14 USD
最悪のトレード: -157 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +465.52 USD
最大連続損失: -221.74 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.52 × 230
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.36 × 936
