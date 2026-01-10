シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / AxtralQuant TechValidation04
Juan Sebastian Serna Bedoya

AxtralQuant TechValidation04

Juan Sebastian Serna Bedoya
レビュー0件
9週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 1%
Darwinex-Live
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
152
利益トレード:
79 (51.97%)
損失トレード:
73 (48.03%)
ベストトレード:
471.14 USD
最悪のトレード:
-157.11 USD
総利益:
5 797.31 USD (129 899 pips)
総損失:
-4 490.33 USD (85 363 pips)
最大連続の勝ち:
8 (465.52 USD)
最大連続利益:
643.81 USD (3)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
1.03
長いトレード:
118 (77.63%)
短いトレード:
34 (22.37%)
プロフィットファクター:
1.29
期待されたペイオフ:
8.60 USD
平均利益:
73.38 USD
平均損失:
-61.51 USD
最大連続の負け:
6 (-221.74 USD)
最大連続損失:
-332.45 USD (5)
月間成長:
1.41%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
98.94 USD
最大の:
1 269.40 USD (1.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.26% (1 270.35 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NDX 101
XAUUSD 51
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NDX 520
XAUUSD 787
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NDX 13K
XAUUSD 31K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +471.14 USD
最悪のトレード: -157 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +465.52 USD
最大連続損失: -221.74 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.52 × 230
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
Weltrade-Real
7.36 × 936
2 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2026.01.10 17:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.10 17:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録