Juan Sebastian Serna Bedoya

AxtralQuant TechValidation04

Juan Sebastian Serna Bedoya
9 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 1%
Darwinex-Live
1:200
Negociações:
152
Negociações com lucro:
79 (51.97%)
Negociações com perda:
73 (48.03%)
Melhor negociação:
471.14 USD
Pior negociação:
-157.11 USD
Lucro bruto:
5 797.31 USD (129 899 pips)
Perda bruta:
-4 490.33 USD (85 363 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (465.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
643.81 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
1.03
Negociações longas:
118 (77.63%)
Negociações curtas:
34 (22.37%)
Fator de lucro:
1.29
Valor esperado:
8.60 USD
Lucro médio:
73.38 USD
Perda média:
-61.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-221.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-332.45 USD (5)
Crescimento mensal:
1.41%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
98.94 USD
Máximo:
1 269.40 USD (1.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.26% (1 270.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NDX 101
XAUUSD 51
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NDX 520
XAUUSD 787
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NDX 13K
XAUUSD 31K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Melhor negociação: +471.14 USD
Pior negociação: -157 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +465.52 USD
Máxima perda consecutiva: -221.74 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.52 × 230
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
Weltrade-Real
7.36 × 936
2 mais ...
Sem comentários
2026.01.10 17:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.10 17:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
