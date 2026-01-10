- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
152
Negociações com lucro:
79 (51.97%)
Negociações com perda:
73 (48.03%)
Melhor negociação:
471.14 USD
Pior negociação:
-157.11 USD
Lucro bruto:
5 797.31 USD (129 899 pips)
Perda bruta:
-4 490.33 USD (85 363 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (465.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
643.81 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
1.03
Negociações longas:
118 (77.63%)
Negociações curtas:
34 (22.37%)
Fator de lucro:
1.29
Valor esperado:
8.60 USD
Lucro médio:
73.38 USD
Perda média:
-61.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-221.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-332.45 USD (5)
Crescimento mensal:
1.41%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
98.94 USD
Máximo:
1 269.40 USD (1.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.26% (1 270.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NDX
|101
|XAUUSD
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NDX
|520
|XAUUSD
|787
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NDX
|13K
|XAUUSD
|31K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +471.14 USD
Pior negociação: -157 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +465.52 USD
Máxima perda consecutiva: -221.74 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.52 × 230
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.36 × 936
2 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários