Walter Joseph Dillard

TOX 69

Walter Joseph Dillard
0 reviews
119 weeks
0 / 0 USD
growth since 2023 19%
OxSecurities-Live
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
4 780
Profit Trades:
3 434 (71.84%)
Loss Trades:
1 346 (28.16%)
Best trade:
2 214.24 USD
Worst trade:
-2 686.57 USD
Gross Profit:
171 720.61 USD (521 838 pips)
Gross Loss:
-140 680.44 USD (425 511 pips)
Maximum consecutive wins:
71 (401.10 USD)
Maximal consecutive profit:
10 574.90 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading activity:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Latest trade:
2 days ago
Trades per week:
20
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
1.01
Long Trades:
2 579 (53.95%)
Short Trades:
2 201 (46.05%)
Profit Factor:
1.22
Expected Payoff:
6.49 USD
Average Profit:
50.01 USD
Average Loss:
-104.52 USD
Maximum consecutive losses:
19 (-175.10 USD)
Maximal consecutive loss:
-20 965.72 USD (13)
Monthly growth:
0.89%
Annual Forecast:
10.77%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
19.18 USD
Maximal:
30 789.44 USD (60.65%)
Relative drawdown:
By Balance:
16.30% (30 789.44 USD)
By Equity:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSD.PRO 2341
GBPUSD.PRO 528
USDCAD.PRO 410
AUDCAD.PRO 296
EURGBP.PRO 278
US500 156
AUDUSD.PRO 130
CADCHF.PRO 125
EURCAD.PRO 72
GBPCAD.PRO 70
GBPJPY.PRO 64
EURJPY.PRO 60
AUDNZD.PRO 29
NZDCAD.PRO 28
GBPAUD.PRO 27
AUDJPY.PRO 26
USDJPY.PRO 24
EURCHF.PRO 18
USDCHF.PRO 18
EURNZD.PRO 17
EURAUD.PRO 15
GBPCHF.PRO 15
NZDUSD.PRO 10
AUDCHF.PRO 8
CHFJPY.PRO 5
OILUSD 5
DE30 3
NZDCHF.PRO 1
XAGUSD.PRO 1
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD.PRO 17K
GBPUSD.PRO 8.3K
USDCAD.PRO 6.7K
AUDCAD.PRO -10K
EURGBP.PRO 4.3K
US500 120
AUDUSD.PRO -3.1K
CADCHF.PRO 4.2K
EURCAD.PRO -4.7K
GBPCAD.PRO 933
GBPJPY.PRO 334
EURJPY.PRO 2.1K
AUDNZD.PRO -269
NZDCAD.PRO 783
GBPAUD.PRO 769
AUDJPY.PRO -51
USDJPY.PRO 1.3K
EURCHF.PRO 731
USDCHF.PRO 413
EURNZD.PRO -147
EURAUD.PRO 53
GBPCHF.PRO -854
NZDUSD.PRO -195
AUDCHF.PRO -157
CHFJPY.PRO -144
OILUSD -188
DE30 1.7K
NZDCHF.PRO 8
XAGUSD.PRO 878
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD.PRO -2.2K
GBPUSD.PRO 809
USDCAD.PRO 29K
AUDCAD.PRO 8.2K
EURGBP.PRO 7.3K
US500 -1.4K
AUDUSD.PRO 3.9K
CADCHF.PRO 1.9K
EURCAD.PRO -7.9K
GBPCAD.PRO 1.7K
GBPJPY.PRO -13K
EURJPY.PRO 3.6K
AUDNZD.PRO -5.2K
NZDCAD.PRO 3.8K
GBPAUD.PRO 886
AUDJPY.PRO -630
USDJPY.PRO 2.7K
EURCHF.PRO 497
USDCHF.PRO -77
EURNZD.PRO 53
EURAUD.PRO 281
GBPCHF.PRO -1.6K
NZDUSD.PRO -261
AUDCHF.PRO -258
CHFJPY.PRO -425
OILUSD -88
DE30 66K
NZDCHF.PRO 41
XAGUSD.PRO 1.8K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +2 214.24 USD
Worst trade: -2 687 USD
Maximum consecutive wins: 8
Maximum consecutive losses: 13
Maximal consecutive profit: +401.10 USD
Maximal consecutive loss: -175.10 USD

For monitoring purposes only. 
No reviews
2026.01.10 15:55
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 1.57% of days out of 829 days of the signal's entire lifetime.
