İşlemler:
159
Kârla kapanan işlemler:
90 (56.60%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (43.40%)
En iyi işlem:
1 292.00 JPY
En kötü işlem:
-1 605.00 JPY
Brüt kâr:
27 698.00 JPY (15 627 pips)
Brüt zarar:
-27 805.00 JPY (11 827 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (2 870.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
3 915.00 JPY (9)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
60.04%
Maks. mevduat yükü:
32.97%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
159
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
-0.01
Alış işlemleri:
105 (66.04%)
Satış işlemleri:
54 (33.96%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
-0.67 JPY
Ortalama kâr:
307.76 JPY
Ortalama zarar:
-402.97 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-8 918.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-8 918.00 JPY (13)
Aylık büyüme:
-0.14%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 852.00 JPY
Maksimum:
9 871.00 JPY (12.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.59% (9 871.00 JPY)
Varlığa göre:
13.26% (10 379.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.raw
|86
|GBPUSD.raw
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.raw
|71
|GBPUSD.raw
|-72
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.raw
|5.4K
|GBPUSD.raw
|-1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 292.00 JPY
En kötü işlem: -1 605 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +2 870.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -8 918.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ThreeTraderLimited-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
-0%
0
0
USD
USD
78K
JPY
JPY
1
100%
159
56%
60%
0.99
-0.67
JPY
JPY
13%
1:400