Yasuhiro Yoshimatsu

BMSignal2

Yasuhiro Yoshimatsu
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 -0%
ThreeTraderLimited-Live02
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
159
Kârla kapanan işlemler:
90 (56.60%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (43.40%)
En iyi işlem:
1 292.00 JPY
En kötü işlem:
-1 605.00 JPY
Brüt kâr:
27 698.00 JPY (15 627 pips)
Brüt zarar:
-27 805.00 JPY (11 827 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (2 870.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
3 915.00 JPY (9)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
60.04%
Maks. mevduat yükü:
32.97%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
159
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
-0.01
Alış işlemleri:
105 (66.04%)
Satış işlemleri:
54 (33.96%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
-0.67 JPY
Ortalama kâr:
307.76 JPY
Ortalama zarar:
-402.97 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-8 918.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-8 918.00 JPY (13)
Aylık büyüme:
-0.14%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 852.00 JPY
Maksimum:
9 871.00 JPY (12.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.59% (9 871.00 JPY)
Varlığa göre:
13.26% (10 379.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.raw 86
GBPUSD.raw 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.raw 71
GBPUSD.raw -72
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.raw 5.4K
GBPUSD.raw -1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 292.00 JPY
En kötü işlem: -1 605 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +2 870.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -8 918.00 JPY

İnceleme yok
