トレード:
147
利益トレード:
84 (57.14%)
損失トレード:
63 (42.86%)
ベストトレード:
1 292.00 JPY
最悪のトレード:
-1 605.00 JPY
総利益:
26 329.00 JPY (14 883 pips)
総損失:
-24 408.00 JPY (9 696 pips)
最大連続の勝ち:
11 (2 870.00 JPY)
最大連続利益:
3 915.00 JPY (9)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
58.98%
最大入金額:
32.97%
最近のトレード:
2 分前
1週間当たりの取引:
158
平均保有時間:
14 分
リカバリーファクター:
0.19
長いトレード:
93 (63.27%)
短いトレード:
54 (36.73%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
13.07 JPY
平均利益:
313.44 JPY
平均損失:
-387.43 JPY
最大連続の負け:
13 (-8 918.00 JPY)
最大連続損失:
-8 918.00 JPY (13)
月間成長:
2.52%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
7 852.00 JPY
最大の:
9 871.00 JPY (12.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.59% (9 871.00 JPY)
エクイティによる:
13.26% (10 379.00 JPY)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.raw
|77
|GBPUSD.raw
|70
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.raw
|92
|GBPUSD.raw
|-75
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.raw
|6.8K
|GBPUSD.raw
|-1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
