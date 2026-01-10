シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / BMSignal2
Yasuhiro Yoshimatsu

BMSignal2

Yasuhiro Yoshimatsu
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  35  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 3%
ThreeTraderLimited-Live02
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
147
利益トレード:
84 (57.14%)
損失トレード:
63 (42.86%)
ベストトレード:
1 292.00 JPY
最悪のトレード:
-1 605.00 JPY
総利益:
26 329.00 JPY (14 883 pips)
総損失:
-24 408.00 JPY (9 696 pips)
最大連続の勝ち:
11 (2 870.00 JPY)
最大連続利益:
3 915.00 JPY (9)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
58.98%
最大入金額:
32.97%
最近のトレード:
2 分前
1週間当たりの取引:
158
平均保有時間:
14 分
リカバリーファクター:
0.19
長いトレード:
93 (63.27%)
短いトレード:
54 (36.73%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
13.07 JPY
平均利益:
313.44 JPY
平均損失:
-387.43 JPY
最大連続の負け:
13 (-8 918.00 JPY)
最大連続損失:
-8 918.00 JPY (13)
月間成長:
2.52%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
7 852.00 JPY
最大の:
9 871.00 JPY (12.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.59% (9 871.00 JPY)
エクイティによる:
13.26% (10 379.00 JPY)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.raw 77
GBPUSD.raw 70
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.raw 92
GBPUSD.raw -75
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.raw 6.8K
GBPUSD.raw -1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 292.00 JPY
最悪のトレード: -1 605 JPY
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +2 870.00 JPY
最大連続損失: -8 918.00 JPY

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ThreeTraderLimited-Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.12 08:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:1000
2026.01.12 04:19
Share of trading days is too low
2026.01.12 04:19
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 04:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 04:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 03:17
Share of trading days is too low
2026.01.12 03:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 03:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 02:17
Share of trading days is too low
2026.01.12 02:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 02:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 01:17
Share of trading days is too low
2026.01.12 01:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 01:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 00:15
Share of trading days is too low
2026.01.12 00:15
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 00:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.11 23:15
Share of trading days is too low
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
BMSignal2
35 USD/月
3%
0
0
USD
78K
JPY
1
100%
147
57%
59%
1.07
13.07
JPY
13%
1:400
コピー

