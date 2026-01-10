СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / BMSignal2
Yasuhiro Yoshimatsu

BMSignal2

Yasuhiro Yoshimatsu
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2026 -0%
ThreeTraderLimited-Live02
1:400
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
159
Прибыльных трейдов:
90 (56.60%)
Убыточных трейдов:
69 (43.40%)
Лучший трейд:
1 292.00 JPY
Худший трейд:
-1 605.00 JPY
Общая прибыль:
27 698.00 JPY (15 627 pips)
Общий убыток:
-27 805.00 JPY (11 827 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (2 870.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
3 915.00 JPY (9)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
58.98%
Макс. загрузка депозита:
32.97%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
159
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
-0.01
Длинных трейдов:
105 (66.04%)
Коротких трейдов:
54 (33.96%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
-0.67 JPY
Средняя прибыль:
307.76 JPY
Средний убыток:
-402.97 JPY
Макс. серия проигрышей:
13 (-8 918.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-8 918.00 JPY (13)
Прирост в месяц:
-0.14%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7 852.00 JPY
Максимальная:
9 871.00 JPY (12.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.59% (9 871.00 JPY)
По эквити:
13.26% (10 379.00 JPY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.raw 86
GBPUSD.raw 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.raw 71
GBPUSD.raw -72
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.raw 5.4K
GBPUSD.raw -1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 292.00 JPY
Худший трейд: -1 605 JPY
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +2 870.00 JPY
Макс. убыток в серии: -8 918.00 JPY

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ThreeTraderLimited-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.12 08:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:1000
2026.01.12 04:19
Share of trading days is too low
2026.01.12 04:19
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 04:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 04:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 03:17
Share of trading days is too low
2026.01.12 03:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 03:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 02:17
Share of trading days is too low
2026.01.12 02:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 02:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 01:17
Share of trading days is too low
2026.01.12 01:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 01:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 00:15
Share of trading days is too low
2026.01.12 00:15
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 00:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.11 23:15
Share of trading days is too low
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BMSignal2
35 USD в месяц
-0%
0
0
USD
76K
JPY
1
100%
159
56%
59%
0.99
-0.67
JPY
13%
1:400
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.