- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
159
Прибыльных трейдов:
90 (56.60%)
Убыточных трейдов:
69 (43.40%)
Лучший трейд:
1 292.00 JPY
Худший трейд:
-1 605.00 JPY
Общая прибыль:
27 698.00 JPY (15 627 pips)
Общий убыток:
-27 805.00 JPY (11 827 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (2 870.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
3 915.00 JPY (9)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
58.98%
Макс. загрузка депозита:
32.97%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
159
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
-0.01
Длинных трейдов:
105 (66.04%)
Коротких трейдов:
54 (33.96%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
-0.67 JPY
Средняя прибыль:
307.76 JPY
Средний убыток:
-402.97 JPY
Макс. серия проигрышей:
13 (-8 918.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-8 918.00 JPY (13)
Прирост в месяц:
-0.14%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7 852.00 JPY
Максимальная:
9 871.00 JPY (12.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.59% (9 871.00 JPY)
По эквити:
13.26% (10 379.00 JPY)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.raw
|86
|GBPUSD.raw
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.raw
|71
|GBPUSD.raw
|-72
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.raw
|5.4K
|GBPUSD.raw
|-1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 292.00 JPY
Худший трейд: -1 605 JPY
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +2 870.00 JPY
Макс. убыток в серии: -8 918.00 JPY
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ThreeTraderLimited-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
-0%
0
0
USD
USD
76K
JPY
JPY
1
100%
159
56%
59%
0.99
-0.67
JPY
JPY
13%
1:400