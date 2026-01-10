- 成长
交易:
170
盈利交易:
100 (58.82%)
亏损交易:
70 (41.18%)
最好交易:
1 292.00 JPY
最差交易:
-1 605.00 JPY
毛利:
30 360.00 JPY (17 137 pips)
毛利亏损:
-27 850.00 JPY (11 853 pips)
最大连续赢利:
11 (2 870.00 JPY)
最大连续盈利:
3 915.00 JPY (9)
夏普比率:
0.03
交易活动:
60.04%
最大入金加载:
32.97%
最近交易:
2 几分钟前
每周交易:
174
平均持有时间:
15 分钟
采收率:
0.25
长期交易:
116 (68.24%)
短期交易:
54 (31.76%)
利润因子:
1.09
预期回报:
14.76 JPY
平均利润:
303.60 JPY
平均损失:
-397.86 JPY
最大连续失误:
13 (-8 918.00 JPY)
最大连续亏损:
-8 918.00 JPY (13)
每月增长:
3.29%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
7 852.00 JPY
最大值:
9 871.00 JPY (12.59%)
相对跌幅:
结余:
12.59% (9 871.00 JPY)
净值:
13.26% (10 379.00 JPY)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.raw
|95
|GBPUSD.raw
|75
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.raw
|90
|GBPUSD.raw
|-68
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.raw
|6.7K
|GBPUSD.raw
|-1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
