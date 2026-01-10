信号部分
信号 / MetaTrader 4 / BMSignal2
Yasuhiro Yoshimatsu

BMSignal2

Yasuhiro Yoshimatsu
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 35 USD per 
增长自 2026 3%
ThreeTraderLimited-Live02
1:400
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
170
盈利交易:
100 (58.82%)
亏损交易:
70 (41.18%)
最好交易:
1 292.00 JPY
最差交易:
-1 605.00 JPY
毛利:
30 360.00 JPY (17 137 pips)
毛利亏损:
-27 850.00 JPY (11 853 pips)
最大连续赢利:
11 (2 870.00 JPY)
最大连续盈利:
3 915.00 JPY (9)
夏普比率:
0.03
交易活动:
60.04%
最大入金加载:
32.97%
最近交易:
2 几分钟前
每周交易:
174
平均持有时间:
15 分钟
采收率:
0.25
长期交易:
116 (68.24%)
短期交易:
54 (31.76%)
利润因子:
1.09
预期回报:
14.76 JPY
平均利润:
303.60 JPY
平均损失:
-397.86 JPY
最大连续失误:
13 (-8 918.00 JPY)
最大连续亏损:
-8 918.00 JPY (13)
每月增长:
3.29%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
7 852.00 JPY
最大值:
9 871.00 JPY (12.59%)
相对跌幅:
结余:
12.59% (9 871.00 JPY)
净值:
13.26% (10 379.00 JPY)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.raw 95
GBPUSD.raw 75
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.raw 90
GBPUSD.raw -68
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.raw 6.7K
GBPUSD.raw -1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 292.00 JPY
最差交易: -1 605 JPY
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +2 870.00 JPY
最大连续亏损: -8 918.00 JPY

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ThreeTraderLimited-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.12 08:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:1000
2026.01.12 04:19
Share of trading days is too low
2026.01.12 04:19
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 04:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 04:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 03:17
Share of trading days is too low
2026.01.12 03:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 03:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 02:17
Share of trading days is too low
2026.01.12 02:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 02:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 01:17
Share of trading days is too low
2026.01.12 01:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 01:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 00:15
Share of trading days is too low
2026.01.12 00:15
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 00:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.11 23:15
Share of trading days is too low
