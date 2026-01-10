SinaisSeções
Yasuhiro Yoshimatsu

BMSignal2

Yasuhiro Yoshimatsu
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD por mês
crescimento desde 2026 3%
ThreeTraderLimited-Live02
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
170
Negociações com lucro:
100 (58.82%)
Negociações com perda:
70 (41.18%)
Melhor negociação:
1 292.00 JPY
Pior negociação:
-1 605.00 JPY
Lucro bruto:
30 360.00 JPY (17 137 pips)
Perda bruta:
-27 850.00 JPY (11 853 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (2 870.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
3 915.00 JPY (9)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
60.04%
Depósito máximo carregado:
32.97%
Último negócio:
1 minutos atrás
Negociações por semana:
173
Tempo médio de espera:
15 minutos
Fator de recuperação:
0.25
Negociações longas:
116 (68.24%)
Negociações curtas:
54 (31.76%)
Fator de lucro:
1.09
Valor esperado:
14.76 JPY
Lucro médio:
303.60 JPY
Perda média:
-397.86 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-8 918.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-8 918.00 JPY (13)
Crescimento mensal:
3.29%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7 852.00 JPY
Máximo:
9 871.00 JPY (12.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.59% (9 871.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
13.26% (10 379.00 JPY)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.raw 95
GBPUSD.raw 75
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.raw 90
GBPUSD.raw -68
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.raw 6.7K
GBPUSD.raw -1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 292.00 JPY
Pior negociação: -1 605 JPY
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +2 870.00 JPY
Máxima perda consecutiva: -8 918.00 JPY

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ThreeTraderLimited-Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.12 08:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:1000
2026.01.12 04:19
Share of trading days is too low
2026.01.12 04:19
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 04:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 04:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 03:17
Share of trading days is too low
2026.01.12 03:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 03:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 02:17
Share of trading days is too low
2026.01.12 02:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 02:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 01:17
Share of trading days is too low
2026.01.12 01:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 01:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 00:15
Share of trading days is too low
2026.01.12 00:15
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 00:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.11 23:15
Share of trading days is too low
