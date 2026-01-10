- Crescimento
Negociações:
170
Negociações com lucro:
100 (58.82%)
Negociações com perda:
70 (41.18%)
Melhor negociação:
1 292.00 JPY
Pior negociação:
-1 605.00 JPY
Lucro bruto:
30 360.00 JPY (17 137 pips)
Perda bruta:
-27 850.00 JPY (11 853 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (2 870.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
3 915.00 JPY (9)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
60.04%
Depósito máximo carregado:
32.97%
Último negócio:
1 minutos atrás
Negociações por semana:
173
Tempo médio de espera:
15 minutos
Fator de recuperação:
0.25
Negociações longas:
116 (68.24%)
Negociações curtas:
54 (31.76%)
Fator de lucro:
1.09
Valor esperado:
14.76 JPY
Lucro médio:
303.60 JPY
Perda média:
-397.86 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-8 918.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-8 918.00 JPY (13)
Crescimento mensal:
3.29%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7 852.00 JPY
Máximo:
9 871.00 JPY (12.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.59% (9 871.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
13.26% (10 379.00 JPY)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.raw
|95
|GBPUSD.raw
|75
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.raw
|90
|GBPUSD.raw
|-68
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.raw
|6.7K
|GBPUSD.raw
|-1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
