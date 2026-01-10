SegnaliSezioni
Yasuhiro Yoshimatsu

BMSignal2

Yasuhiro Yoshimatsu
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2026 -0%
ThreeTraderLimited-Live02
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
159
Profit Trade:
90 (56.60%)
Loss Trade:
69 (43.40%)
Best Trade:
1 292.00 JPY
Worst Trade:
-1 605.00 JPY
Profitto lordo:
27 698.00 JPY (15 627 pips)
Perdita lorda:
-27 805.00 JPY (11 827 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (2 870.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
3 915.00 JPY (9)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
60.04%
Massimo carico di deposito:
32.97%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
161
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
-0.01
Long Trade:
105 (66.04%)
Short Trade:
54 (33.96%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.67 JPY
Profitto medio:
307.76 JPY
Perdita media:
-402.97 JPY
Massime perdite consecutive:
13 (-8 918.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-8 918.00 JPY (13)
Crescita mensile:
-0.14%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 852.00 JPY
Massimale:
9 871.00 JPY (12.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.59% (9 871.00 JPY)
Per equità:
13.26% (10 379.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.raw 86
GBPUSD.raw 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.raw 71
GBPUSD.raw -72
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.raw 5.4K
GBPUSD.raw -1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 292.00 JPY
Worst Trade: -1 605 JPY
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +2 870.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -8 918.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ThreeTraderLimited-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.12 08:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:1000
2026.01.12 04:19
Share of trading days is too low
2026.01.12 04:19
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 04:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 04:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 03:17
Share of trading days is too low
2026.01.12 03:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 03:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 02:17
Share of trading days is too low
2026.01.12 02:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 02:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 01:17
Share of trading days is too low
2026.01.12 01:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 01:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 00:15
Share of trading days is too low
2026.01.12 00:15
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 00:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.11 23:15
Share of trading days is too low
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.