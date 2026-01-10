- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
147
Gewinntrades:
84 (57.14%)
Verlusttrades:
63 (42.86%)
Bester Trade:
1 292.00 JPY
Schlechtester Trade:
-1 605.00 JPY
Bruttoprofit:
26 329.00 JPY (14 883 pips)
Bruttoverlust:
-24 408.00 JPY (9 696 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (2 870.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 915.00 JPY (9)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
58.98%
Max deposit load:
32.97%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
158
Durchschn. Haltezeit:
14 Minuten
Erholungsfaktor:
0.19
Long-Positionen:
93 (63.27%)
Short-Positionen:
54 (36.73%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
13.07 JPY
Durchschnittlicher Profit:
313.44 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-387.43 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-8 918.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8 918.00 JPY (13)
Wachstum pro Monat :
2.52%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7 852.00 JPY
Maximaler:
9 871.00 JPY (12.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.59% (9 871.00 JPY)
Kapital:
13.26% (10 379.00 JPY)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.raw
|77
|GBPUSD.raw
|70
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.raw
|92
|GBPUSD.raw
|-75
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.raw
|6.8K
|GBPUSD.raw
|-1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ThreeTraderLimited-Live02" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
35 USD pro Monat
3%
0
0
USD
USD
78K
JPY
JPY
1
100%
147
57%
59%
1.07
13.07
JPY
JPY
13%
1:400