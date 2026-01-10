SignaleKategorien
Yasuhiro Yoshimatsu

BMSignal2

Yasuhiro Yoshimatsu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 3%
ThreeTraderLimited-Live02
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
147
Gewinntrades:
84 (57.14%)
Verlusttrades:
63 (42.86%)
Bester Trade:
1 292.00 JPY
Schlechtester Trade:
-1 605.00 JPY
Bruttoprofit:
26 329.00 JPY (14 883 pips)
Bruttoverlust:
-24 408.00 JPY (9 696 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (2 870.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 915.00 JPY (9)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
58.98%
Max deposit load:
32.97%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
158
Durchschn. Haltezeit:
14 Minuten
Erholungsfaktor:
0.19
Long-Positionen:
93 (63.27%)
Short-Positionen:
54 (36.73%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
13.07 JPY
Durchschnittlicher Profit:
313.44 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-387.43 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-8 918.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8 918.00 JPY (13)
Wachstum pro Monat :
2.52%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7 852.00 JPY
Maximaler:
9 871.00 JPY (12.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.59% (9 871.00 JPY)
Kapital:
13.26% (10 379.00 JPY)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.raw 77
GBPUSD.raw 70
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.raw 92
GBPUSD.raw -75
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.raw 6.8K
GBPUSD.raw -1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 292.00 JPY
Schlechtester Trade: -1 605 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 870.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8 918.00 JPY

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ThreeTraderLimited-Live02" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.12 08:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:1000
2026.01.12 04:19
Share of trading days is too low
2026.01.12 04:19
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 04:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 04:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 03:17
Share of trading days is too low
2026.01.12 03:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 03:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 02:17
Share of trading days is too low
2026.01.12 02:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 02:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 01:17
Share of trading days is too low
2026.01.12 01:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 01:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 00:15
Share of trading days is too low
2026.01.12 00:15
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 00:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.11 23:15
Share of trading days is too low
