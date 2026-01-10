- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
199
Transacciones Rentables:
119 (59.79%)
Transacciones Irrentables:
80 (40.20%)
Mejor transacción:
1 292.00 JPY
Peor transacción:
-1 605.00 JPY
Beneficio Bruto:
34 329.00 JPY (19 126 pips)
Pérdidas Brutas:
-30 683.00 JPY (13 218 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (2 870.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
3 915.00 JPY (9)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
52.83%
Carga máxima del depósito:
32.97%
Último trade:
2 minutos
Trades a la semana:
200
Tiempo medio de espera:
14 minutos
Factor de Recuperación:
0.37
Transacciones Largas:
145 (72.86%)
Transacciones Cortas:
54 (27.14%)
Factor de Beneficio:
1.12
Beneficio Esperado:
18.32 JPY
Beneficio medio:
288.48 JPY
Pérdidas medias:
-383.54 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-8 918.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8 918.00 JPY (13)
Crecimiento al mes:
4.77%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
7 852.00 JPY
Máxima:
9 871.00 JPY (12.59%)
Reducción relativa:
De balance:
12.59% (9 871.00 JPY)
De fondos:
13.26% (10 379.00 JPY)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.raw
|113
|GBPUSD.raw
|86
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.raw
|97
|GBPUSD.raw
|-65
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.raw
|7.3K
|GBPUSD.raw
|-1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 292.00 JPY
Peor transacción: -1 605 JPY
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +2 870.00 JPY
Pérdidas máximas consecutivas: -8 918.00 JPY
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ThreeTraderLimited-Live02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
35 USD al mes
5%
0
0
USD
USD
80K
JPY
JPY
1
100%
199
59%
53%
1.11
18.32
JPY
JPY
13%
1:400