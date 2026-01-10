SeñalesSecciones
Yasuhiro Yoshimatsu

BMSignal2

Yasuhiro Yoshimatsu
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 5%
ThreeTraderLimited-Live02
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
199
Transacciones Rentables:
119 (59.79%)
Transacciones Irrentables:
80 (40.20%)
Mejor transacción:
1 292.00 JPY
Peor transacción:
-1 605.00 JPY
Beneficio Bruto:
34 329.00 JPY (19 126 pips)
Pérdidas Brutas:
-30 683.00 JPY (13 218 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (2 870.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
3 915.00 JPY (9)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
52.83%
Carga máxima del depósito:
32.97%
Último trade:
2 minutos
Trades a la semana:
200
Tiempo medio de espera:
14 minutos
Factor de Recuperación:
0.37
Transacciones Largas:
145 (72.86%)
Transacciones Cortas:
54 (27.14%)
Factor de Beneficio:
1.12
Beneficio Esperado:
18.32 JPY
Beneficio medio:
288.48 JPY
Pérdidas medias:
-383.54 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-8 918.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8 918.00 JPY (13)
Crecimiento al mes:
4.77%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
7 852.00 JPY
Máxima:
9 871.00 JPY (12.59%)
Reducción relativa:
De balance:
12.59% (9 871.00 JPY)
De fondos:
13.26% (10 379.00 JPY)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.raw 113
GBPUSD.raw 86
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.raw 97
GBPUSD.raw -65
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.raw 7.3K
GBPUSD.raw -1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 292.00 JPY
Peor transacción: -1 605 JPY
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +2 870.00 JPY
Pérdidas máximas consecutivas: -8 918.00 JPY

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ThreeTraderLimited-Live02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2026.01.12 11:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.12 08:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:1000
2026.01.12 04:19
Share of trading days is too low
2026.01.12 04:19
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 04:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 04:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 03:17
Share of trading days is too low
2026.01.12 03:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 03:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 02:17
Share of trading days is too low
2026.01.12 02:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 02:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 01:17
Share of trading days is too low
2026.01.12 01:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 01:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 00:15
Share of trading days is too low
2026.01.12 00:15
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 00:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
