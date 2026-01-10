- 자본
- 축소
트레이드:
192
이익 거래:
112 (58.33%)
손실 거래:
80 (41.67%)
최고의 거래:
1 292.00 JPY
최악의 거래:
-1 605.00 JPY
총 수익:
32 358.00 JPY (18 246 pips)
총 손실:
-30 683.00 JPY (13 218 pips)
연속 최대 이익:
11 (2 870.00 JPY)
연속 최대 이익:
3 915.00 JPY (9)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
60.04%
최대 입금량:
32.97%
최근 거래:
15 분 전
주별 거래 수:
192
평균 유지 시간:
14 분
회복 요인:
0.17
롱(주식매수):
138 (71.88%)
숏(주식차입매도):
54 (28.13%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
8.72 JPY
평균 이익:
288.91 JPY
평균 손실:
-383.54 JPY
연속 최대 손실:
13 (-8 918.00 JPY)
연속 최대 손실:
-8 918.00 JPY (13)
월별 성장률:
2.19%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7 852.00 JPY
최대한의:
9 871.00 JPY (12.59%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.59% (9 871.00 JPY)
자본금별:
13.26% (10 379.00 JPY)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.raw
|110
|GBPUSD.raw
|82
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.raw
|87
|GBPUSD.raw
|-73
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.raw
|6.6K
|GBPUSD.raw
|-1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 292.00 JPY
최악의 거래: -1 605 JPY
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +2 870.00 JPY
연속 최대 손실: -8 918.00 JPY
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ThreeTraderLimited-Live02"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 35 USD
2%
0
0
USD
USD
78K
JPY
JPY
1
100%
192
58%
60%
1.05
8.72
JPY
JPY
13%
1:400