Yasuhiro Yoshimatsu

BMSignal2

Yasuhiro Yoshimatsu
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2026 -0%
ThreeTraderLimited-Live02
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
159
Bénéfice trades:
90 (56.60%)
Perte trades:
69 (43.40%)
Meilleure transaction:
1 292.00 JPY
Pire transaction:
-1 605.00 JPY
Bénéfice brut:
27 698.00 JPY (15 627 pips)
Perte brute:
-27 805.00 JPY (11 827 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (2 870.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
3 915.00 JPY (9)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
60.04%
Charge de dépôt maximale:
32.97%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
160
Temps de détention moyen:
15 minutes
Facteur de récupération:
-0.01
Longs trades:
105 (66.04%)
Courts trades:
54 (33.96%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
-0.67 JPY
Bénéfice moyen:
307.76 JPY
Perte moyenne:
-402.97 JPY
Pertes consécutives maximales:
13 (-8 918.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-8 918.00 JPY (13)
Croissance mensuelle:
-0.14%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7 852.00 JPY
Maximal:
9 871.00 JPY (12.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.59% (9 871.00 JPY)
Par fonds propres:
13.26% (10 379.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.raw 86
GBPUSD.raw 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.raw 71
GBPUSD.raw -72
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.raw 5.4K
GBPUSD.raw -1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 292.00 JPY
Pire transaction: -1 605 JPY
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +2 870.00 JPY
Perte consécutive maximale: -8 918.00 JPY

Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BMSignal2
35 USD par mois
-0%
0
0
USD
77K
JPY
1
100%
159
56%
60%
0.99
-0.67
JPY
13%
1:400
