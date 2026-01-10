- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
157
Kârla kapanan işlemler:
127 (80.89%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (19.11%)
En iyi işlem:
462.00 USD
En kötü işlem:
-570.00 USD
Brüt kâr:
19 929.20 USD (20 553 pips)
Brüt zarar:
-14 853.00 USD (14 683 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (2 827.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 827.00 USD (17)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
24 dakika
Düzelme faktörü:
1.65
Alış işlemleri:
68 (43.31%)
Satış işlemleri:
89 (56.69%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
32.33 USD
Ortalama kâr:
156.92 USD
Ortalama zarar:
-495.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-3 073.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 073.00 USD (6)
Aylık büyüme:
10.03%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
489.00 USD
Maksimum:
3 073.00 USD (12.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|157
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|5.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|5.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +462.00 USD
En kötü işlem: -570 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +2 827.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 073.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
