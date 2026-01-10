- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
157
Прибыльных трейдов:
127 (80.89%)
Убыточных трейдов:
30 (19.11%)
Лучший трейд:
462.00 USD
Худший трейд:
-570.00 USD
Общая прибыль:
19 929.20 USD (20 553 pips)
Общий убыток:
-14 853.00 USD (14 683 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (2 827.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 827.00 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
24 минуты
Фактор восстановления:
1.65
Длинных трейдов:
68 (43.31%)
Коротких трейдов:
89 (56.69%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
32.33 USD
Средняя прибыль:
156.92 USD
Средний убыток:
-495.10 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-3 073.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 073.00 USD (6)
Прирост в месяц:
10.03%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
489.00 USD
Максимальная:
3 073.00 USD (12.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|157
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|5.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeMaxGlobal-Live11
|1.29 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.51 × 51
Нет отзывов