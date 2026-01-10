СигналыРазделы
Heng Zhou

YIdan66

Heng Zhou
0 отзывов
8 недель
0 / 0 USD
0%
TradeMaxGlobal-Live12
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
157
Прибыльных трейдов:
127 (80.89%)
Убыточных трейдов:
30 (19.11%)
Лучший трейд:
462.00 USD
Худший трейд:
-570.00 USD
Общая прибыль:
19 929.20 USD (20 553 pips)
Общий убыток:
-14 853.00 USD (14 683 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (2 827.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 827.00 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
24 минуты
Фактор восстановления:
1.65
Длинных трейдов:
68 (43.31%)
Коротких трейдов:
89 (56.69%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
32.33 USD
Средняя прибыль:
156.92 USD
Средний убыток:
-495.10 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-3 073.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 073.00 USD (6)
Прирост в месяц:
10.03%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
489.00 USD
Максимальная:
3 073.00 USD (12.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 157
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 5.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 5.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +462.00 USD
Худший трейд: -570 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +2 827.00 USD
Макс. убыток в серии: -3 073.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live11
1.29 × 28
TradeMaxGlobal-Live12
1.51 × 51
Нет отзывов
2026.01.10 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
