Heng Zhou

YIdan66

Heng Zhou
8 semanas
0 / 0 USD
0%
TradeMaxGlobal-Live12
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
157
Negociações com lucro:
127 (80.89%)
Negociações com perda:
30 (19.11%)
Melhor negociação:
462.00 USD
Pior negociação:
-570.00 USD
Lucro bruto:
19 929.20 USD (20 553 pips)
Perda bruta:
-14 853.00 USD (14 683 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (2 827.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 827.00 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
24 minutos
Fator de recuperação:
1.65
Negociações longas:
68 (43.31%)
Negociações curtas:
89 (56.69%)
Fator de lucro:
1.34
Valor esperado:
32.33 USD
Lucro médio:
156.92 USD
Perda média:
-495.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-3 073.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 073.00 USD (6)
Crescimento mensal:
10.03%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
489.00 USD
Máximo:
3 073.00 USD (12.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 157
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live12" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TradeMaxGlobal-Live11
1.29 × 28
TradeMaxGlobal-Live12
1.51 × 51
2026.01.10 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
