- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
157
利益トレード:
127 (80.89%)
損失トレード:
30 (19.11%)
ベストトレード:
462.00 USD
最悪のトレード:
-570.00 USD
総利益:
19 929.20 USD (20 553 pips)
総損失:
-14 853.00 USD (14 683 pips)
最大連続の勝ち:
17 (2 827.00 USD)
最大連続利益:
2 827.00 USD (17)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
16 時間前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
24 分
リカバリーファクター:
1.65
長いトレード:
68 (43.31%)
短いトレード:
89 (56.69%)
プロフィットファクター:
1.34
期待されたペイオフ:
32.33 USD
平均利益:
156.92 USD
平均損失:
-495.10 USD
最大連続の負け:
6 (-3 073.00 USD)
最大連続損失:
-3 073.00 USD (6)
月間成長:
10.03%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
489.00 USD
最大の:
3 073.00 USD (12.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|157
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|5.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|5.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +462.00 USD
最悪のトレード: -570 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +2 827.00 USD
最大連続損失: -3 073.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live12"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TradeMaxGlobal-Live11
|1.29 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.51 × 51
レビューなし