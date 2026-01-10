- 자본
- 축소
트레이드:
157
이익 거래:
127 (80.89%)
손실 거래:
30 (19.11%)
최고의 거래:
462.00 USD
최악의 거래:
-570.00 USD
총 수익:
19 929.20 USD (20 553 pips)
총 손실:
-14 853.00 USD (14 683 pips)
연속 최대 이익:
17 (2 827.00 USD)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
22 시간 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
24 분
회복 요인:
1.65
롱(주식매수):
68 (43.31%)
숏(주식차입매도):
89 (56.69%)
수익 요인:
1.34
기대수익:
32.33 USD
평균 이익:
156.92 USD
평균 손실:
-495.10 USD
연속 최대 손실:
6 (-3 073.00 USD)
월별 성장률:
10.03%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
489.00 USD
최대한의:
3 073.00 USD (12.25%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|157
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|5.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|5.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
리뷰 없음