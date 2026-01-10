- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
157
Gewinntrades:
127 (80.89%)
Verlusttrades:
30 (19.11%)
Bester Trade:
462.00 USD
Schlechtester Trade:
-570.00 USD
Bruttoprofit:
19 929.20 USD (20 553 pips)
Bruttoverlust:
-14 853.00 USD (14 683 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (2 827.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 827.00 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
16 Stunden
Trades pro Woche:
27
Durchschn. Haltezeit:
24 Minuten
Erholungsfaktor:
1.65
Long-Positionen:
68 (43.31%)
Short-Positionen:
89 (56.69%)
Profit-Faktor:
1.34
Mathematische Gewinnerwartung:
32.33 USD
Durchschnittlicher Profit:
156.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-495.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-3 073.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 073.00 USD (6)
Wachstum pro Monat :
10.03%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
489.00 USD
Maximaler:
3 073.00 USD (12.25%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|157
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|5.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|5.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +462.00 USD
Schlechtester Trade: -570 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 827.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 073.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live12" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TradeMaxGlobal-Live11
|1.29 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.51 × 51
Keine Bewertungen