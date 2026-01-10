- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
157
Transacciones Rentables:
127 (80.89%)
Transacciones Irrentables:
30 (19.11%)
Mejor transacción:
462.00 USD
Peor transacción:
-570.00 USD
Beneficio Bruto:
19 929.20 USD (20 553 pips)
Pérdidas Brutas:
-14 853.00 USD (14 683 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (2 827.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 827.00 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
19 horas
Trades a la semana:
27
Tiempo medio de espera:
24 minutos
Factor de Recuperación:
1.65
Transacciones Largas:
68 (43.31%)
Transacciones Cortas:
89 (56.69%)
Factor de Beneficio:
1.34
Beneficio Esperado:
32.33 USD
Beneficio medio:
156.92 USD
Pérdidas medias:
-495.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-3 073.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 073.00 USD (6)
Crecimiento al mes:
10.03%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
489.00 USD
Máxima:
3 073.00 USD (12.25%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|157
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|5.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|5.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
Mejor transacción: +462.00 USD
Peor transacción: -570 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +2 827.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 073.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live12" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TradeMaxGlobal-Live11
|1.29 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.51 × 51
No hay comentarios