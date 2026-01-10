- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
157
Profit Trade:
127 (80.89%)
Loss Trade:
30 (19.11%)
Best Trade:
462.00 USD
Worst Trade:
-570.00 USD
Profitto lordo:
19 929.20 USD (20 553 pips)
Perdita lorda:
-14 853.00 USD (14 683 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (2 827.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 827.00 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
1.65
Long Trade:
68 (43.31%)
Short Trade:
89 (56.69%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
32.33 USD
Profitto medio:
156.92 USD
Perdita media:
-495.10 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-3 073.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 073.00 USD (6)
Crescita mensile:
10.03%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
489.00 USD
Massimale:
3 073.00 USD (12.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|157
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5.1K
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.9K
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +462.00 USD
Worst Trade: -570 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +2 827.00 USD
Massima perdita consecutiva: -3 073.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
TradeMaxGlobal-Live11
|1.29 × 28
TradeMaxGlobal-Live12
|1.51 × 51
