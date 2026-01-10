- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
157
盈利交易:
127 (80.89%)
亏损交易:
30 (19.11%)
最好交易:
462.00 USD
最差交易:
-570.00 USD
毛利:
19 929.20 USD (20 553 pips)
毛利亏损:
-14 853.00 USD (14 683 pips)
最大连续赢利:
17 (2 827.00 USD)
最大连续盈利:
2 827.00 USD (17)
夏普比率:
0.13
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
24 分钟
采收率:
1.65
长期交易:
68 (43.31%)
短期交易:
89 (56.69%)
利润因子:
1.34
预期回报:
32.33 USD
平均利润:
156.92 USD
平均损失:
-495.10 USD
最大连续失误:
6 (-3 073.00 USD)
最大连续亏损:
-3 073.00 USD (6)
每月增长:
10.03%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
489.00 USD
最大值:
3 073.00 USD (12.25%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|157
|
|
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|5.1K
|
|
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|5.9K
|
|
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +462.00 USD
最差交易: -570 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +2 827.00 USD
最大连续亏损: -3 073.00 USD
