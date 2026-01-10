- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
55
Kârla kapanan işlemler:
21 (38.18%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (61.82%)
En iyi işlem:
99.84 USD
En kötü işlem:
-70.90 USD
Brüt kâr:
1 791.94 USD (95 372 pips)
Brüt zarar:
-1 594.50 USD (93 906 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (653.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
653.20 USD (8)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.24%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
0.38
Alış işlemleri:
50 (90.91%)
Satış işlemleri:
5 (9.09%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
3.59 USD
Ortalama kâr:
85.33 USD
Ortalama zarar:
-46.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-265.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-265.98 USD (5)
Aylık büyüme:
11.22%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
379.98 USD
Maksimum:
524.03 USD (16.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|197
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +99.84 USD
En kötü işlem: -71 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +653.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -265.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
