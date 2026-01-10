- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
55
Negociações com lucro:
21 (38.18%)
Negociações com perda:
34 (61.82%)
Melhor negociação:
99.84 USD
Pior negociação:
-70.90 USD
Lucro bruto:
1 791.94 USD (95 372 pips)
Perda bruta:
-1 594.50 USD (93 906 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (653.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
653.20 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
1.24%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
0.38
Negociações longas:
50 (90.91%)
Negociações curtas:
5 (9.09%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
3.59 USD
Lucro médio:
85.33 USD
Perda média:
-46.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-265.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-265.98 USD (5)
Crescimento mensal:
11.22%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
379.98 USD
Máximo:
524.03 USD (16.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|197
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|1.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +99.84 USD
Pior negociação: -71 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +653.20 USD
Máxima perda consecutiva: -265.98 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
196 mais ...
My Real Journal
Sem comentários