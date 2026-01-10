SinaisSeções
Marthen St

NAELSEAN

Marthen St
0 comentários
6 semanas
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
55
Negociações com lucro:
21 (38.18%)
Negociações com perda:
34 (61.82%)
Melhor negociação:
99.84 USD
Pior negociação:
-70.90 USD
Lucro bruto:
1 791.94 USD (95 372 pips)
Perda bruta:
-1 594.50 USD (93 906 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (653.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
653.20 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
1.24%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
0.38
Negociações longas:
50 (90.91%)
Negociações curtas:
5 (9.09%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
3.59 USD
Lucro médio:
85.33 USD
Perda média:
-46.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-265.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-265.98 USD (5)
Crescimento mensal:
11.22%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
379.98 USD
Máximo:
524.03 USD (16.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 55
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 197
XAUUSD 197
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 1.5K
XAUUSD 1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +99.84 USD
Pior negociação: -71 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +653.20 USD
Máxima perda consecutiva: -265.98 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
My Real Journal
Sem comentários
2026.01.10 04:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
