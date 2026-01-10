- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
55
Profit Trade:
21 (38.18%)
Loss Trade:
34 (61.82%)
Best Trade:
99.84 USD
Worst Trade:
-70.90 USD
Profitto lordo:
1 791.94 USD (95 372 pips)
Perdita lorda:
-1 594.50 USD (93 906 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (653.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
653.20 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.24%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.38
Long Trade:
50 (90.91%)
Short Trade:
5 (9.09%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
3.59 USD
Profitto medio:
85.33 USD
Perdita media:
-46.90 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-265.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-265.98 USD (5)
Crescita mensile:
11.22%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
379.98 USD
Massimale:
524.03 USD (16.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|197
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +99.84 USD
Worst Trade: -71 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +653.20 USD
Massima perdita consecutiva: -265.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
