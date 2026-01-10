- Incremento
Total de Trades:
55
Transacciones Rentables:
21 (38.18%)
Transacciones Irrentables:
34 (61.82%)
Mejor transacción:
99.84 USD
Peor transacción:
-70.90 USD
Beneficio Bruto:
1 791.94 USD (95 372 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 594.50 USD (93 906 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (653.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
653.20 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
1.24%
Último trade:
22 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
0.38
Transacciones Largas:
50 (90.91%)
Transacciones Cortas:
5 (9.09%)
Factor de Beneficio:
1.12
Beneficio Esperado:
3.59 USD
Beneficio medio:
85.33 USD
Pérdidas medias:
-46.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-265.98 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-265.98 USD (5)
Crecimiento al mes:
11.22%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
379.98 USD
Máxima:
524.03 USD (16.67%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|197
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|1.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +99.84 USD
Peor transacción: -71 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +653.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -265.98 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
otros 196...
