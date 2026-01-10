- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
55
Gewinntrades:
21 (38.18%)
Verlusttrades:
34 (61.82%)
Bester Trade:
99.84 USD
Schlechtester Trade:
-70.90 USD
Bruttoprofit:
1 791.94 USD (95 372 pips)
Bruttoverlust:
-1 594.50 USD (93 906 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (653.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
653.20 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
1.24%
Letzter Trade:
16 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
0.38
Long-Positionen:
50 (90.91%)
Short-Positionen:
5 (9.09%)
Profit-Faktor:
1.12
Mathematische Gewinnerwartung:
3.59 USD
Durchschnittlicher Profit:
85.33 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-46.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-265.98 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-265.98 USD (5)
Wachstum pro Monat :
11.22%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
379.98 USD
Maximaler:
524.03 USD (16.67%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|197
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +99.84 USD
Schlechtester Trade: -71 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +653.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -265.98 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
