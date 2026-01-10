SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / NAELSEAN
Marthen St

NAELSEAN

Marthen St
0 Bewertungen
6 Wochen
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
55
Gewinntrades:
21 (38.18%)
Verlusttrades:
34 (61.82%)
Bester Trade:
99.84 USD
Schlechtester Trade:
-70.90 USD
Bruttoprofit:
1 791.94 USD (95 372 pips)
Bruttoverlust:
-1 594.50 USD (93 906 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (653.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
653.20 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
1.24%
Letzter Trade:
16 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
0.38
Long-Positionen:
50 (90.91%)
Short-Positionen:
5 (9.09%)
Profit-Faktor:
1.12
Mathematische Gewinnerwartung:
3.59 USD
Durchschnittlicher Profit:
85.33 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-46.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-265.98 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-265.98 USD (5)
Wachstum pro Monat :
11.22%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
379.98 USD
Maximaler:
524.03 USD (16.67%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 55
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 197
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +99.84 USD
Schlechtester Trade: -71 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +653.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -265.98 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 196 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
My Real Journal
Keine Bewertungen
2026.01.10 04:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen