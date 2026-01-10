- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
55
Прибыльных трейдов:
21 (38.18%)
Убыточных трейдов:
34 (61.82%)
Лучший трейд:
99.84 USD
Худший трейд:
-70.90 USD
Общая прибыль:
1 791.94 USD (95 372 pips)
Общий убыток:
-1 594.50 USD (93 906 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (653.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
653.20 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
1.24%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
0.38
Длинных трейдов:
50 (90.91%)
Коротких трейдов:
5 (9.09%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
3.59 USD
Средняя прибыль:
85.33 USD
Средний убыток:
-46.90 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-265.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-265.98 USD (5)
Прирост в месяц:
11.22%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
379.98 USD
Максимальная:
524.03 USD (16.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|197
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +99.84 USD
Худший трейд: -71 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +653.20 USD
Макс. убыток в серии: -265.98 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 196...
My Real Journal
