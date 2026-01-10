СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / NAELSEAN
Marthen St

NAELSEAN

Marthen St
0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
55
Прибыльных трейдов:
21 (38.18%)
Убыточных трейдов:
34 (61.82%)
Лучший трейд:
99.84 USD
Худший трейд:
-70.90 USD
Общая прибыль:
1 791.94 USD (95 372 pips)
Общий убыток:
-1 594.50 USD (93 906 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (653.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
653.20 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
1.24%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
0.38
Длинных трейдов:
50 (90.91%)
Коротких трейдов:
5 (9.09%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
3.59 USD
Средняя прибыль:
85.33 USD
Средний убыток:
-46.90 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-265.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-265.98 USD (5)
Прирост в месяц:
11.22%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
379.98 USD
Максимальная:
524.03 USD (16.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 55
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 197
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +99.84 USD
Худший трейд: -71 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +653.20 USD
Макс. убыток в серии: -265.98 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 196...
