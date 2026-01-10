- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
55
利益トレード:
21 (38.18%)
損失トレード:
34 (61.82%)
ベストトレード:
99.84 USD
最悪のトレード:
-70.90 USD
総利益:
1 791.94 USD (95 372 pips)
総損失:
-1 594.50 USD (93 906 pips)
最大連続の勝ち:
8 (653.20 USD)
最大連続利益:
653.20 USD (8)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
1.24%
最近のトレード:
16 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
0.38
長いトレード:
50 (90.91%)
短いトレード:
5 (9.09%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
3.59 USD
平均利益:
85.33 USD
平均損失:
-46.90 USD
最大連続の負け:
5 (-265.98 USD)
最大連続損失:
-265.98 USD (5)
月間成長:
11.22%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
379.98 USD
最大の:
524.03 USD (16.67%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|197
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +99.84 USD
最悪のトレード: -71 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +653.20 USD
最大連続損失: -265.98 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
