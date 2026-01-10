- 成长
交易:
55
盈利交易:
21 (38.18%)
亏损交易:
34 (61.82%)
最好交易:
99.84 USD
最差交易:
-70.90 USD
毛利:
1 791.94 USD (95 372 pips)
毛利亏损:
-1 594.50 USD (93 906 pips)
最大连续赢利:
8 (653.20 USD)
最大连续盈利:
653.20 USD (8)
夏普比率:
0.06
交易活动:
n/a
最大入金加载:
1.24%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
15 小时
采收率:
0.38
长期交易:
50 (90.91%)
短期交易:
5 (9.09%)
利润因子:
1.12
预期回报:
3.59 USD
平均利润:
85.33 USD
平均损失:
-46.90 USD
最大连续失误:
5 (-265.98 USD)
最大连续亏损:
-265.98 USD (5)
每月增长:
11.22%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
379.98 USD
最大值:
524.03 USD (16.67%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|197
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +99.84 USD
最差交易: -71 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +653.20 USD
最大连续亏损: -265.98 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
