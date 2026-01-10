- 자본
- 축소
트레이드:
55
이익 거래:
21 (38.18%)
손실 거래:
34 (61.82%)
최고의 거래:
99.84 USD
최악의 거래:
-70.90 USD
총 수익:
1 791.94 USD (95 372 pips)
총 손실:
-1 594.50 USD (93 906 pips)
연속 최대 이익:
8 (653.20 USD)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
1.24%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
0.38
롱(주식매수):
50 (90.91%)
숏(주식차입매도):
5 (9.09%)
수익 요인:
1.12
기대수익:
3.59 USD
평균 이익:
85.33 USD
평균 손실:
-46.90 USD
연속 최대 손실:
5 (-265.98 USD)
월별 성장률:
11.22%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
379.98 USD
최대한의:
524.03 USD (16.67%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|197
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|1.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +99.84 USD
최악의 거래: -71 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +653.20 USD
연속 최대 손실: -265.98 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
My Real Journal
리뷰 없음