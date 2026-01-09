- Büyüme
İşlemler:
294
Kârla kapanan işlemler:
266 (90.47%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (9.52%)
En iyi işlem:
35.56 USD
En kötü işlem:
-36.73 USD
Brüt kâr:
841.52 USD (70 988 pips)
Brüt zarar:
-172.11 USD (17 036 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
134 (395.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
395.07 USD (134)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
296
Ort. tutma süresi:
58 dakika
Düzelme faktörü:
7.63
Alış işlemleri:
234 (79.59%)
Satış işlemleri:
60 (20.41%)
Kâr faktörü:
4.89
Beklenen getiri:
2.28 USD
Ortalama kâr:
3.16 USD
Ortalama zarar:
-6.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-15.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-87.77 USD (3)
Aylık büyüme:
66.94%
Algo alım-satım:
63%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
87.77 USD (5.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.12% (1.92 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|294
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|669
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|54K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +35.56 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 134
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +395.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.27 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PowerTrading-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
FXCM-USDReal07
|0.50 × 6
|
GMI-Live04
|3.69 × 16
|
ECMarkets-Live03
|3.86 × 7
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.16 × 58
|
ICMarketsSC-Live08
|5.00 × 6
|
EBCFinancialGroupKY-Live
|7.75 × 4
|
FOREX.comGlobalCN-Live 118
|9.71 × 7
