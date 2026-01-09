SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Yao10000
Chao Guang Yao

Yao10000

Chao Guang Yao
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
PowerTrading-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
294
Kârla kapanan işlemler:
266 (90.47%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (9.52%)
En iyi işlem:
35.56 USD
En kötü işlem:
-36.73 USD
Brüt kâr:
841.52 USD (70 988 pips)
Brüt zarar:
-172.11 USD (17 036 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
134 (395.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
395.07 USD (134)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
296
Ort. tutma süresi:
58 dakika
Düzelme faktörü:
7.63
Alış işlemleri:
234 (79.59%)
Satış işlemleri:
60 (20.41%)
Kâr faktörü:
4.89
Beklenen getiri:
2.28 USD
Ortalama kâr:
3.16 USD
Ortalama zarar:
-6.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-15.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-87.77 USD (3)
Aylık büyüme:
66.94%
Algo alım-satım:
63%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
87.77 USD (5.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.12% (1.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 294
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 669
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 54K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +35.56 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 134
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +395.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PowerTrading-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
FXCM-USDReal07
0.50 × 6
GMI-Live04
3.69 × 16
ECMarkets-Live03
3.86 × 7
CapitalPointTrading-Live29
4.16 × 58
ICMarketsSC-Live08
5.00 × 6
EBCFinancialGroupKY-Live
7.75 × 4
FOREX.comGlobalCN-Live 118
9.71 × 7
İnceleme yok
2026.01.09 23:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 23:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
