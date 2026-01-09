СигналыРазделы
Chao Guang Yao

Yao10000

Chao Guang Yao
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
PowerTrading-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
294
Прибыльных трейдов:
266 (90.47%)
Убыточных трейдов:
28 (9.52%)
Лучший трейд:
35.56 USD
Худший трейд:
-36.73 USD
Общая прибыль:
841.52 USD (70 988 pips)
Общий убыток:
-172.11 USD (17 036 pips)
Макс. серия выигрышей:
134 (395.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
395.07 USD (134)
Коэффициент Шарпа:
0.50
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
296
Ср. время удержания:
58 минут
Фактор восстановления:
7.63
Длинных трейдов:
234 (79.59%)
Коротких трейдов:
60 (20.41%)
Профит фактор:
4.89
Мат. ожидание:
2.28 USD
Средняя прибыль:
3.16 USD
Средний убыток:
-6.15 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-15.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-87.77 USD (3)
Прирост в месяц:
66.94%
Алготрейдинг:
63%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
87.77 USD (5.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.12% (1.92 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 294
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 669
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 54K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +35.56 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 134
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +395.07 USD
Макс. убыток в серии: -15.27 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PowerTrading-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
FXCM-USDReal07
0.50 × 6
GMI-Live04
3.69 × 16
ECMarkets-Live03
3.86 × 7
CapitalPointTrading-Live29
4.16 × 58
ICMarketsSC-Live08
5.00 × 6
EBCFinancialGroupKY-Live
7.75 × 4
FOREX.comGlobalCN-Live 118
9.71 × 7
Нет отзывов
2026.01.09 23:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 23:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
