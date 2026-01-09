- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
294
Прибыльных трейдов:
266 (90.47%)
Убыточных трейдов:
28 (9.52%)
Лучший трейд:
35.56 USD
Худший трейд:
-36.73 USD
Общая прибыль:
841.52 USD (70 988 pips)
Общий убыток:
-172.11 USD (17 036 pips)
Макс. серия выигрышей:
134 (395.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
395.07 USD (134)
Коэффициент Шарпа:
0.50
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
296
Ср. время удержания:
58 минут
Фактор восстановления:
7.63
Длинных трейдов:
234 (79.59%)
Коротких трейдов:
60 (20.41%)
Профит фактор:
4.89
Мат. ожидание:
2.28 USD
Средняя прибыль:
3.16 USD
Средний убыток:
-6.15 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-15.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-87.77 USD (3)
Прирост в месяц:
66.94%
Алготрейдинг:
63%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
87.77 USD (5.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.12% (1.92 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|294
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|669
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|54K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +35.56 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 134
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +395.07 USD
Макс. убыток в серии: -15.27 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PowerTrading-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
FXCM-USDReal07
|0.50 × 6
|
GMI-Live04
|3.69 × 16
|
ECMarkets-Live03
|3.86 × 7
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.16 × 58
|
ICMarketsSC-Live08
|5.00 × 6
|
EBCFinancialGroupKY-Live
|7.75 × 4
|
FOREX.comGlobalCN-Live 118
|9.71 × 7
Нет отзывов