Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PowerTrading-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live07 0.00 × 6 FXCM-USDReal07 0.50 × 6 GMI-Live04 3.69 × 16 ECMarkets-Live03 3.86 × 7 CapitalPointTrading-Live29 4.16 × 58 ICMarketsSC-Live08 5.00 × 6 EBCFinancialGroupKY-Live 7.75 × 4 FOREX.comGlobalCN-Live 118 9.71 × 7 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика