- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
294
Gewinntrades:
266 (90.47%)
Verlusttrades:
28 (9.52%)
Bester Trade:
35.56 USD
Schlechtester Trade:
-36.73 USD
Bruttoprofit:
841.52 USD (70 988 pips)
Bruttoverlust:
-172.11 USD (17 036 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
134 (395.07 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
395.07 USD (134)
Sharpe Ratio:
0.50
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
296
Durchschn. Haltezeit:
58 Minuten
Erholungsfaktor:
7.63
Long-Positionen:
234 (79.59%)
Short-Positionen:
60 (20.41%)
Profit-Faktor:
4.89
Mathematische Gewinnerwartung:
2.28 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.16 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-15.27 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-87.77 USD (3)
Wachstum pro Monat :
66.94%
Algo-Trading:
63%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
87.77 USD (5.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.12% (1.92 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|294
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|669
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|54K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +35.56 USD
Schlechtester Trade: -37 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 134
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +395.07 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -15.27 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PowerTrading-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
FXCM-USDReal07
|0.50 × 6
|
GMI-Live04
|3.69 × 16
|
ECMarkets-Live03
|3.86 × 7
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.16 × 58
|
ICMarketsSC-Live08
|5.00 × 6
|
EBCFinancialGroupKY-Live
|7.75 × 4
|
FOREX.comGlobalCN-Live 118
|9.71 × 7
