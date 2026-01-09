SignaleKategorien
Chao Guang Yao

Yao10000

Chao Guang Yao
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
0%
PowerTrading-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
294
Gewinntrades:
266 (90.47%)
Verlusttrades:
28 (9.52%)
Bester Trade:
35.56 USD
Schlechtester Trade:
-36.73 USD
Bruttoprofit:
841.52 USD (70 988 pips)
Bruttoverlust:
-172.11 USD (17 036 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
134 (395.07 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
395.07 USD (134)
Sharpe Ratio:
0.50
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
296
Durchschn. Haltezeit:
58 Minuten
Erholungsfaktor:
7.63
Long-Positionen:
234 (79.59%)
Short-Positionen:
60 (20.41%)
Profit-Faktor:
4.89
Mathematische Gewinnerwartung:
2.28 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.16 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-15.27 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-87.77 USD (3)
Wachstum pro Monat :
66.94%
Algo-Trading:
63%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
87.77 USD (5.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.12% (1.92 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 294
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 669
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 54K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PowerTrading-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
FXCM-USDReal07
0.50 × 6
GMI-Live04
3.69 × 16
ECMarkets-Live03
3.86 × 7
CapitalPointTrading-Live29
4.16 × 58
ICMarketsSC-Live08
5.00 × 6
EBCFinancialGroupKY-Live
7.75 × 4
FOREX.comGlobalCN-Live 118
9.71 × 7
Keine Bewertungen
2026.01.09 23:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 23:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
