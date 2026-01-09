- 자본
- 축소
트레이드:
294
이익 거래:
266 (90.47%)
손실 거래:
28 (9.52%)
최고의 거래:
35.56 USD
최악의 거래:
-36.73 USD
총 수익:
841.52 USD (70 988 pips)
총 손실:
-172.11 USD (17 036 pips)
연속 최대 이익:
134 (395.07 USD)
395.07 USD (134)
샤프 비율:
0.50
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
296
평균 유지 시간:
58 분
회복 요인:
7.63
롱(주식매수):
234 (79.59%)
숏(주식차입매도):
60 (20.41%)
수익 요인:
4.89
기대수익:
2.28 USD
평균 이익:
3.16 USD
평균 손실:
-6.15 USD
연속 최대 손실:
6 (-15.27 USD)
연속 최대 손실:
-87.77 USD (3)
월별 성장률:
66.94%
Algo 트레이딩:
63%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
87.77 USD (5.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.12% (1.92 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|294
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|669
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|54K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +35.56 USD
최악의 거래: -37 USD
연속 최대 이익: 134
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +395.07 USD
연속 최대 손실: -15.27 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PowerTrading-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
