시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Yao10000
Chao Guang Yao

Yao10000

Chao Guang Yao
0 리뷰
1
0 / 0 USD
0%
PowerTrading-Live
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
294
이익 거래:
266 (90.47%)
손실 거래:
28 (9.52%)
최고의 거래:
35.56 USD
최악의 거래:
-36.73 USD
총 수익:
841.52 USD (70 988 pips)
총 손실:
-172.11 USD (17 036 pips)
연속 최대 이익:
134 (395.07 USD)
연속 최대 이익:
395.07 USD (134)
샤프 비율:
0.50
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
296
평균 유지 시간:
58 분
회복 요인:
7.63
롱(주식매수):
234 (79.59%)
숏(주식차입매도):
60 (20.41%)
수익 요인:
4.89
기대수익:
2.28 USD
평균 이익:
3.16 USD
평균 손실:
-6.15 USD
연속 최대 손실:
6 (-15.27 USD)
연속 최대 손실:
-87.77 USD (3)
월별 성장률:
66.94%
Algo 트레이딩:
63%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
87.77 USD (5.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.12% (1.92 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 294
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 669
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 54K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +35.56 USD
최악의 거래: -37 USD
연속 최대 이익: 134
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +395.07 USD
연속 최대 손실: -15.27 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PowerTrading-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
FXCM-USDReal07
0.50 × 6
GMI-Live04
3.69 × 16
ECMarkets-Live03
3.86 × 7
CapitalPointTrading-Live29
4.16 × 58
ICMarketsSC-Live08
5.00 × 6
EBCFinancialGroupKY-Live
7.75 × 4
FOREX.comGlobalCN-Live 118
9.71 × 7
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.09 23:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 23:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오