- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
294
Negociações com lucro:
266 (90.47%)
Negociações com perda:
28 (9.52%)
Melhor negociação:
35.56 USD
Pior negociação:
-36.73 USD
Lucro bruto:
841.52 USD (70 988 pips)
Perda bruta:
-172.11 USD (17 036 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
134 (395.07 USD)
Máximo lucro consecutivo:
395.07 USD (134)
Índice de Sharpe:
0.50
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
296
Tempo médio de espera:
58 minutos
Fator de recuperação:
7.63
Negociações longas:
234 (79.59%)
Negociações curtas:
60 (20.41%)
Fator de lucro:
4.89
Valor esperado:
2.28 USD
Lucro médio:
3.16 USD
Perda média:
-6.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-15.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-87.77 USD (3)
Crescimento mensal:
66.94%
Algotrading:
63%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
87.77 USD (5.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.12% (1.92 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|294
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|669
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|54K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +35.56 USD
Pior negociação: -37 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 134
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +395.07 USD
Máxima perda consecutiva: -15.27 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PowerTrading-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
FXCM-USDReal07
|0.50 × 6
|
GMI-Live04
|3.69 × 16
|
ECMarkets-Live03
|3.86 × 7
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.16 × 58
|
ICMarketsSC-Live08
|5.00 × 6
|
EBCFinancialGroupKY-Live
|7.75 × 4
|
FOREX.comGlobalCN-Live 118
|9.71 × 7
Sem comentários