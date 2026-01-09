SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Yao10000
Chao Guang Yao

Yao10000

Chao Guang Yao
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
PowerTrading-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
294
Bénéfice trades:
266 (90.47%)
Perte trades:
28 (9.52%)
Meilleure transaction:
35.56 USD
Pire transaction:
-36.73 USD
Bénéfice brut:
841.52 USD (70 988 pips)
Perte brute:
-172.11 USD (17 036 pips)
Gains consécutifs maximales:
134 (395.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
395.07 USD (134)
Ratio de Sharpe:
0.50
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
296
Temps de détention moyen:
58 minutes
Facteur de récupération:
7.63
Longs trades:
234 (79.59%)
Courts trades:
60 (20.41%)
Facteur de profit:
4.89
Rendement attendu:
2.28 USD
Bénéfice moyen:
3.16 USD
Perte moyenne:
-6.15 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-15.27 USD)
Perte consécutive maximale:
-87.77 USD (3)
Croissance mensuelle:
66.94%
Algo trading:
63%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
87.77 USD (5.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.12% (1.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 294
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 669
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 54K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +35.56 USD
Pire transaction: -37 USD
Gains consécutifs maximales: 134
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +395.07 USD
Perte consécutive maximale: -15.27 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PowerTrading-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
FXCM-USDReal07
0.50 × 6
GMI-Live04
3.69 × 16
ECMarkets-Live03
3.86 × 7
CapitalPointTrading-Live29
4.16 × 58
ICMarketsSC-Live08
5.00 × 6
EBCFinancialGroupKY-Live
7.75 × 4
FOREX.comGlobalCN-Live 118
9.71 × 7
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2026.01.09 23:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 23:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire