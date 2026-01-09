- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
294
盈利交易:
266 (90.47%)
亏损交易:
28 (9.52%)
最好交易:
35.56 USD
最差交易:
-36.73 USD
毛利:
841.52 USD (70 988 pips)
毛利亏损:
-172.11 USD (17 036 pips)
最大连续赢利:
134 (395.07 USD)
最大连续盈利:
395.07 USD (134)
夏普比率:
0.50
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
296
平均持有时间:
58 分钟
采收率:
7.63
长期交易:
234 (79.59%)
短期交易:
60 (20.41%)
利润因子:
4.89
预期回报:
2.28 USD
平均利润:
3.16 USD
平均损失:
-6.15 USD
最大连续失误:
6 (-15.27 USD)
最大连续亏损:
-87.77 USD (3)
每月增长:
66.94%
算法交易:
63%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
87.77 USD (5.32%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.12% (1.92 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|294
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|669
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|54K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +35.56 USD
最差交易: -37 USD
最大连续赢利: 134
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +395.07 USD
最大连续亏损: -15.27 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PowerTrading-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论