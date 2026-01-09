SeñalesSecciones
Yao10000
Chao Guang Yao

Yao10000

Chao Guang Yao
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
0%
PowerTrading-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
294
Transacciones Rentables:
266 (90.47%)
Transacciones Irrentables:
28 (9.52%)
Mejor transacción:
35.56 USD
Peor transacción:
-36.73 USD
Beneficio Bruto:
841.52 USD (70 988 pips)
Pérdidas Brutas:
-172.11 USD (17 036 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
134 (395.07 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
395.07 USD (134)
Ratio de Sharpe:
0.50
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
296
Tiempo medio de espera:
58 minutos
Factor de Recuperación:
7.63
Transacciones Largas:
234 (79.59%)
Transacciones Cortas:
60 (20.41%)
Factor de Beneficio:
4.89
Beneficio Esperado:
2.28 USD
Beneficio medio:
3.16 USD
Pérdidas medias:
-6.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-15.27 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-87.77 USD (3)
Crecimiento al mes:
66.94%
Trading algorítmico:
63%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
87.77 USD (5.32%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.12% (1.92 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 294
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 669
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 54K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +35.56 USD
Peor transacción: -37 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 134
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +395.07 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -15.27 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PowerTrading-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
FXCM-USDReal07
0.50 × 6
GMI-Live04
3.69 × 16
ECMarkets-Live03
3.86 × 7
CapitalPointTrading-Live29
4.16 × 58
ICMarketsSC-Live08
5.00 × 6
EBCFinancialGroupKY-Live
7.75 × 4
FOREX.comGlobalCN-Live 118
9.71 × 7
No hay comentarios
2026.01.09 23:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 23:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
