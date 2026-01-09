- Incremento
Total de Trades:
294
Transacciones Rentables:
266 (90.47%)
Transacciones Irrentables:
28 (9.52%)
Mejor transacción:
35.56 USD
Peor transacción:
-36.73 USD
Beneficio Bruto:
841.52 USD (70 988 pips)
Pérdidas Brutas:
-172.11 USD (17 036 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
134 (395.07 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
395.07 USD (134)
Ratio de Sharpe:
0.50
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
296
Tiempo medio de espera:
58 minutos
Factor de Recuperación:
7.63
Transacciones Largas:
234 (79.59%)
Transacciones Cortas:
60 (20.41%)
Factor de Beneficio:
4.89
Beneficio Esperado:
2.28 USD
Beneficio medio:
3.16 USD
Pérdidas medias:
-6.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-15.27 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-87.77 USD (3)
Crecimiento al mes:
66.94%
Trading algorítmico:
63%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
87.77 USD (5.32%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.12% (1.92 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|294
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|669
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|54K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Mejor transacción: +35.56 USD
Peor transacción: -37 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 134
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +395.07 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -15.27 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PowerTrading-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
FXCM-USDReal07
|0.50 × 6
|
GMI-Live04
|3.69 × 16
|
ECMarkets-Live03
|3.86 × 7
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.16 × 58
|
ICMarketsSC-Live08
|5.00 × 6
|
EBCFinancialGroupKY-Live
|7.75 × 4
|
FOREX.comGlobalCN-Live 118
|9.71 × 7
