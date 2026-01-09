SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Yao10000
Chao Guang Yao

Yao10000

Chao Guang Yao
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
PowerTrading-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
294
Profit Trade:
266 (90.47%)
Loss Trade:
28 (9.52%)
Best Trade:
35.56 USD
Worst Trade:
-36.73 USD
Profitto lordo:
841.52 USD (70 988 pips)
Perdita lorda:
-172.11 USD (17 036 pips)
Vincite massime consecutive:
134 (395.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
395.07 USD (134)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
296
Tempo di attesa medio:
58 minuti
Fattore di recupero:
7.63
Long Trade:
234 (79.59%)
Short Trade:
60 (20.41%)
Fattore di profitto:
4.89
Profitto previsto:
2.28 USD
Profitto medio:
3.16 USD
Perdita media:
-6.15 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-15.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-87.77 USD (3)
Crescita mensile:
66.94%
Algo trading:
63%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
87.77 USD (5.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.12% (1.92 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 294
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 669
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 54K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +35.56 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 134
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +395.07 USD
Massima perdita consecutiva: -15.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PowerTrading-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
FXCM-USDReal07
0.50 × 6
GMI-Live04
3.69 × 16
ECMarkets-Live03
3.86 × 7
CapitalPointTrading-Live29
4.16 × 58
ICMarketsSC-Live08
5.00 × 6
EBCFinancialGroupKY-Live
7.75 × 4
FOREX.comGlobalCN-Live 118
9.71 × 7
Non ci sono recensioni
2026.01.09 23:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 23:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
