Trade:
294
Profit Trade:
266 (90.47%)
Loss Trade:
28 (9.52%)
Best Trade:
35.56 USD
Worst Trade:
-36.73 USD
Profitto lordo:
841.52 USD (70 988 pips)
Perdita lorda:
-172.11 USD (17 036 pips)
Vincite massime consecutive:
134 (395.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
395.07 USD (134)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
296
Tempo di attesa medio:
58 minuti
Fattore di recupero:
7.63
Long Trade:
234 (79.59%)
Short Trade:
60 (20.41%)
Fattore di profitto:
4.89
Profitto previsto:
2.28 USD
Profitto medio:
3.16 USD
Perdita media:
-6.15 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-15.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-87.77 USD (3)
Crescita mensile:
66.94%
Algo trading:
63%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
87.77 USD (5.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.12% (1.92 USD)
Distribuzione
Simbolo
Operazioni
Sell
Buy
|XAUUSD
|294
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo
Profitto lordo, USD
Perdita, USD
Profitto, USD
|XAUUSD
|669
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo
Profitto lordo, pips
Perdita, pips
Profitto, pips
|XAUUSD
|54K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Carico di deposito
Drawdown
Best Trade: +35.56 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 134
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +395.07 USD
Massima perdita consecutiva: -15.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PowerTrading-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
FXCM-USDReal07
|0.50 × 6
|
GMI-Live04
|3.69 × 16
|
ECMarkets-Live03
|3.86 × 7
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.16 × 58
|
ICMarketsSC-Live08
|5.00 × 6
|
EBCFinancialGroupKY-Live
|7.75 × 4
|
FOREX.comGlobalCN-Live 118
|9.71 × 7
