- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
294
利益トレード:
266 (90.47%)
損失トレード:
28 (9.52%)
ベストトレード:
35.56 USD
最悪のトレード:
-36.73 USD
総利益:
841.52 USD (70 988 pips)
総損失:
-172.11 USD (17 036 pips)
最大連続の勝ち:
134 (395.07 USD)
最大連続利益:
395.07 USD (134)
シャープレシオ:
0.50
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
296
平均保有時間:
58 分
リカバリーファクター:
7.63
長いトレード:
234 (79.59%)
短いトレード:
60 (20.41%)
プロフィットファクター:
4.89
期待されたペイオフ:
2.28 USD
平均利益:
3.16 USD
平均損失:
-6.15 USD
最大連続の負け:
6 (-15.27 USD)
最大連続損失:
-87.77 USD (3)
月間成長:
66.94%
アルゴリズム取引:
63%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
87.77 USD (5.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.12% (1.92 USD)
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +35.56 USD
最悪のトレード: -37 USD
最大連続の勝ち: 134
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +395.07 USD
最大連続損失: -15.27 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PowerTrading-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
FXCM-USDReal07
|0.50 × 6
|
GMI-Live04
|3.69 × 16
|
ECMarkets-Live03
|3.86 × 7
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.16 × 58
|
ICMarketsSC-Live08
|5.00 × 6
|
EBCFinancialGroupKY-Live
|7.75 × 4
|
FOREX.comGlobalCN-Live 118
|9.71 × 7
